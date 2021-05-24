الصحة المصرية تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة سمير غانم.. فيديو

الوكيل الاخباري - حسمت وزارة الصحة المصرية الجدل حول وفاة الفنان الكبير سمير غانم، كاشفة السبب الحقيقي وراء حالة الوفاة.



وقال مساعد وزيرة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، إن "سبب وفاة الفنان سمير غانم موجود في شهادة الوفاة، وهو مشاكل في الكلى وخِلافه، حيث أن السبب ليس مجهولاً كما يدعي البعض".



ونفى أن يكون السبب الحقيقي وراء الوفاة هو إصابته بما يعرف بـ"الفطر الأسود"، مشيرا إلى أن الفطر الأسود عرض جانبي من الوارد أن يحدث مع أي مريض مصاب بنقص المناعة.

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وتابع مجاهد: "الأعراض الجانبية تعتبر أمراً علمياً وطبياً، ضارباً مثلاً: "أي مريض سكر تحدث لديه مضاعفات ومنها (قدم سكري)، وهذا أحد الأعراض، وتحدث لأي مريض لديه نقص في جهاز المناعة". كما لفت إلى أنه يجب أن تكون هناك معلومات من المتخصصين، وأن سبب الوفاة للراحل ليس مجهولاً.

وكانت الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية، حسمت الجدل الدائر حول انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي فيروس "كورونا"، والتي أشيع أنها وراء وفاة الفنان سمير غانم.



وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة لـ"اليوم السابع"، إنه لا صحة لكل ما يتردد بشأن انتشار تلك السلالة في مصر، مشددا على أنه في حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس "كورونا" سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء.

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير في التجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.





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