الظهور الأول لـ حنين حسام داخل السجن - صور

الوكيل الإخباري - إنتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر فيها نجمة مواقع التواصل الإجتماعي حنين حسام داخل السجن في المحكمة، قبل بدء جلسة إعادة محاكمتها بعد أن إتهمت بقضية الاتجار في البشر وبدت حنين بالصور بوزن زائد مرتدية عباءة بيضاء اللون وحجاب أعلى رأسها.

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وكان حكم على حنين غيابيا بالسجن 10 سنوات .

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية القبض عليها داخل إحدى الشقق السكنية.









المصدر - الفن

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