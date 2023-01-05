الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 10:02 ص

العربية الوحيدة.. أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مغنٍ في التاريخ

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الوكيل الإخباري - نشرت مجلة "رولينج ستونز rollingstone" الأمريكية التحديث الجديد لقائمة أعظم 200 مطرب في العالم عبر التاريخ، واحتلت فيها المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم المركز الـ 61، والوحيدة من بين كل نجوم الغناء العربي المعاصر والقديم.

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وقالت المجلة في تعريفها بسيدة الغناء العربي: تعد المطربة المصرية أم كلثوم، واحدة من المغنيات اللاتي ليس لهن مثيل حقيقي بين المطربين في الغرب لعقود من الزمان، وهي إلى حد كبير روح العالم العربي، والتي لا يمكن طمس النوع الغنائي الخاص بها، حيث إنها تتمكن من التنقل عاطفياً بطريقة مذهلة في الأغاني المعقدة التي يمكن أن تستمر بسهولة لساعات، كما يمكنها التنقل بين الموضوعات المزخرفة، بسهولة، حيث كانت تقوم بالغناء أمام الحشود وتظهر كـ شعلة النار.


وذكرت المجلة بأن وفاة أم كلثوم عام 1975 جلبت الملايين إلى شوارع القاهرة حزناً، وبينما لا يُحصى تأثيرها بين المطربين العرب، فقد عبر تأثيرها القارات حيث وصفها المطرب الأمريكي بوب ديلان بأنها "عظيمة"، بينما استخدمت المغنية الأمريكية بيونسيه أغنية "أنت عمري"، بشكل بارز في تصميم جولتها الفنية في 2016.

 

سيدتي

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