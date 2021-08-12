الفنان المصري عادل الفار يدخل العناية المركزة

الوكيل الإخباري- نقل الفنان المصري عادل الفار إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة دخل بسببها في غيبوبة، الأمر الذي اضطر معه الأطباء إلى إدخاله العناية المركزة للعلاج.



وذكرت إيمان، ابنة الفنان الكوميدي عادل الفار، عبر وسائل إعلام مصرية، أن الحالة الصحية لوالدها بدأت في التحسن بشكل نسبي.



وأوضحت أن والدها نُقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام بعدما دخل في غيبوبة، إذ واجه أزمة في التنفس ونقص نسبة الأكسجين في الدم، مبينة أنه بدأ يستعيد وعيه بعض الشيء، وأن صحته تتحسن بشكل تدريجي.

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المصدر: إرم