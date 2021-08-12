الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

اطلاق مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الاردن

افتتاح فرع لمؤسسة الغذاء والدواء في جرش

تربية الأغوار الشمالية تُكرم معلميها المتقاعدين

الامن يحقق في ملابسات وفاة شخص في منزله بعمان

ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 11 قتيلاً

وزير المياه يبحث مع نواب الكرك الوضع المائي للمحافظة

معرض لمنتجات برنامج تحسين مهارات المرأة بالأغوار الشمالية

بريطانيا تسجل 94 وفاة و33074 إصابة بكورونا

إطلاق حملة لرعاية الأطفال الأيتام بالكرك

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينياً

الخميس، 12-08-2021 09:57 م

الفنان المصري عادل الفار يدخل العناية المركزة

9991


الوكيل الإخباري- نقل الفنان المصري عادل الفار إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية طارئة دخل بسببها في غيبوبة، الأمر الذي اضطر معه الأطباء إلى إدخاله العناية المركزة للعلاج.

وذكرت إيمان، ابنة الفنان الكوميدي عادل الفار، عبر وسائل إعلام مصرية، أن الحالة الصحية لوالدها بدأت في التحسن بشكل نسبي.

وأوضحت أن والدها نُقل إلى المستشفى منذ ثلاثة أيام بعدما دخل في غيبوبة، إذ واجه أزمة في التنفس ونقص نسبة الأكسجين في الدم، مبينة أنه بدأ يستعيد وعيه بعض الشيء، وأن صحته تتحسن بشكل تدريجي.

اضافة اعلان

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61155e784c59b751e636df4b

وفاة فنان مصري شهير -صورة

33-66

بعد أزمة قلبية.. الفنان المصري صلاح عبدالله يوجه رسالة لجمهوره

1628764866_523

صناع وأبطال فيلم أطياف يحضرون عرضه الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي

3566762_1475489172

صورة نادرة لدنيا بطمة في طفولتها - صور

الاا

إنتي حياتي لـ سعد لمجرّد تحقق أرقاماً قياسية - صورة

64803191-7cf2-4be0-aeef-779921822132

أسرة سمير غانم تعلق على قرار السيسي

أخبار متعلقة
61155e784c59b751e636df4b

وفاة فنان مصري شهير -صورة

611252a442360456af1fa639

وفاة الفنان المصري عبد الله الشرقاوي- صورة

610e78e842360472bb124347

ما هو اللغز وراء تسمية الفنان الراحل سمير غانم لزوجته دلال بـ'عزاء عبد العزيز'؟

105276-دلال-عبد-العزيز

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز