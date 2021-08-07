السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 01:21 م

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

105276-دلال-عبد-العزيز


الوكيل الإخباري- أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، ما أعلنه رامي رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

اضافة اعلان

 

 

المصدر: اليوم السابع

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبددد

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

92394-دلال-عبد-العزيز

فنانون يعزون برحيل الفنانة دلال عبد العزيز

2021-07-31_06-37-28_166394-730x438

كواليس اللقاء الأول بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد انفصالهما - صورة

20210806183458840

عاصي الحلاني يشعل موناكو بخمسة آلاف عربي

617424

الفنان خالد حجار يطرح تكرمي - فيديو

306386_0

يحيى الفخراني يعود للمسرح بعد غياب 5 سنوات

أخبار متعلقة
60cb4edb4c59b74ebd20d316

تطورات جديدة في حالة دلال عبد العزيز الصحيّة

2021_8_1_15_31_31_309

رامي رضوان يكشف حقيقة احتياج دلال عبد العزيز لزراعة رئة

2021-637544407680123167-12

بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز .. حسن الرداد : ' الواحد قرف منكم'

60e82b164236047ce91a2f41

دلال عبد العزيز تسأل ابنتيها لأول مرة عن سمير غانم.. وهذا ردهما