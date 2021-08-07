وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري- أعلن الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.



كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة.



وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، ما أعلنه رامي رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: "أطيب خلق الله عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة".

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المصدر: اليوم السابع