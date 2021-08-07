ما هو اللغز وراء تسمية الفنان الراحل سمير غانم لزوجته دلال بـ'عزاء عبد العزيز'؟

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن اللغز وراء تسمية الفنان الراحل، سمير غانم، زوجته، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بـ"عزاء عبد العزيز".

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وأشارت "الوطن" إلى أن "الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عرفت في الوسط الفني ووسط عائلتها وكل من يعرفها بأنها "صاحبة واجب"، ولا تفوت أي فرصة لحضور عزاء أحد، سواء كانت تعرفه عن قريب أو بعيد".



وكانت دلال عبد العزيز قد صرحت خلال لقاء مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم عبر برنامج "سهرانين"، أن "كثرة ذهابها إلى التعازي هو واجب عليها، حيث علمها والدها ذلك منذ الصغر".



وتابعت: "ده واجب عليا، أنا من الشرقية وهناك معلمينا كويس، كان والدي دايما يقول لي روحي عزاء ومتروحيش فرح، لو انتي مش فاضية أوي للفرح مش مهم، إنما العزاء لا، ده واجب لازم تروحي".



وبحسب "الوطن"، أصبحت دلال عبد العزيز مشهورة بين الجميع بذهابها إلى العزاءات، وأطلق عليها سمير غانم اسم "عزاء عبد العزيز".



وتوفيت الفنانة المصرية، دلال عبد العزيز، اليوم السبت، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم