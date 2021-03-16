الفنان قصي خولي يثير التساؤلات حول عودته إلى زوجته.. صورة

الوكيل الاخباري - تثار الكثير من التساؤلات بشأن حالة العلاقة بين الفنان السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني. ويبدو أن الصور التي تنشرها الأخيرة وتعليقات الممثل عليها تزيد الجمهور حيرة.

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وفي هذا السياق نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" مؤخراً صورة لابنهما العميد فارس ظهر فيها بأنه مركز للإطفائية حيث وضع على رأسه خوذة رجال الاطفاء ويقف أمام شاحنتهم.



ووجهت إليه من خلال التعليق عليها رسالة جاء فيها: "أعدك بأن أعلمك أنه من المقبول أن تفشل وأنني سأحبك عندما تفعل. أعدك بأن أدعمك في كل ما تفعل وأن أشجع هواياتك وتطلعاتك المهنية وخيارات حياتك. أعدك بأن أعلمك احترام وحب كل الناس بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الميول. أعدك بأن أكون عادلة معك وأن أثني عليك عندما تنجح وأقوم بتأديبك عندما تكون سيئاً".

وأضافت: "أعدك بحمايتك من الوحش في خزانتك. أعدك بأن أضحك معك، أرقص معك، ألعب معك، أغني معك، أقرأ لك، أستمع إليك وأبكي معك. أعدك بأن أهتم بك قبل أي شيء وكل شيء. أعدك بأن أحبك حتى عندما تصرخ في الثالثة صباحاً.

الأهم من ذلك، أعدك بأن أحبك دائماً من كل قلبي. بني، أعدك بكل هذه الأشياء وأكثر طوال حياتي. أحبك".



واثار الاهتمام رد الفنان قصي خولي عليها متوجهاً إلى طفله بصيغة الجمع: "يا روحي أنت يا صغيرنا يا كل دنيتنا. الله يحميك ويحرسك ويكون معك دائماً، العميد فارس خولي، ضو عيونا انت".



ولم يكن من مديحة إلا أن ردت مع الإشارة إلى أنها تتوجه إلى الفنان قبل أن تمحو الإجابة بعد ذلك. وإثر هذا تساءل الكثيرون مجدداً عما إذا عادت الأمور إلى مجاريها بينهما بعد خلاف.

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