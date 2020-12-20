الفنان هاني شاكر يتنازل عن حبس حمو بيكا.. فيديو

الوكيل الاخباري - قال بيان صادر عن نقابة المهن الموسيقية إن النقيب وأعضاء النقابة قد قبلوا اعتذار حمو بيكا عما صدر منه بحقهم.

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وأكد البيان الذي نشره موقع "في الفن" أن نقيب الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر قد طلب من محامي النقابة الأستاذ ياسر قنطوش التنازل عن الدعوى المرفوعة من النقابة ضد حمو بيكا، حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته.



وكانت محكمة الدخيلة قد أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكما بحبس "حمو بيكا" سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها، وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.



وقد قدم "بيكا" العديد من الاعتذارات للنقابة ولـ"هاني شاكر" في البرامج التلفزيونية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هاني شاكر أصر على أن يقول القضاء قال كلمته.



وقد نشر حمو بيكا عبر صفحته مساء أمس السبت فيديو يعتذر فيه للفنان هاني شاكر ولأعضاء مجلس النقابة، مؤكدا أنه كان قد تقدم بطلب للنقابة من أجل التنازل عن القضية.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: "في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس "حمو بيكا" سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر، وبعد أن تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، فقد قبل السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس اعتذاره، كما كلف محامي النقابة بالتنازل عن الدعوى".





سبوتنيك

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