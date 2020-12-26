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السبت، 26-12-2020 12:47 م

الموت يجبر سعد لمجرد على تأجيل طرح أغنيته الجديدة

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الوكيل الاخباري - اضطر الفنان المغربي، سعد لمجرد، إلى تأجيل طرح أحدث أعماله الفنية، بسبب حالة وفاة.

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أعلن لمجرد عبر حسابه في موقع "إنستغرام" عن تأجيل طرح أحدث أغانيه "الوجه التاني" بسبب وفاة والد أحد أصدقائه المقربين، والتي كان من المقرر طرحها الجمعة بالتزامن مع ألاعياد .


وكتب سعد لمجرد في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "اللهم أرحم والد صديقي وأخي عصام واجعله من أهل الجنة، سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد".

 


وكان سعد لمجرد شارك جمهوره ومتابعيه "برومو" أغنية "الوجه الثاني"، التي يتعاون فيها للمرة الأولى مع المطرب المغربي، زهير بهاوي.

 



وعلق لمجرد مع "برومو" الأغنية قائلا: "نأمل أن تستمتعوا بأغنيتنا الجديدة، زهير فنان وكاتب وعظيم، كما أنه شخص رائع وسعدت للعمل معه على هذه الأغنية التي تم تنفيذها بين المغرب وباريس، الأغنية بسيطة ولكنها تتمتع بقدر كبير من الطاقة".


يشار إلى أنه سبق لسعد لمجرد تأجيل طرح أغانيه الجديدة بسبب حالات وفاة، ومنها عندما أجل طرح أغنته "عدى الكلام" في شهر يوليو/ تموز بسبب وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، بفيروس "كورونا" المستجد.


وحقق سعد لمجرد نجاحا كبيرا في 2020 بأغنية "عدى الكلام"، التي بلغ عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات 111 مليون مشاهدة.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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