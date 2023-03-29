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الأربعاء، 29-03-2023 12:20 م

الموت يفجع الفنانة شيرين

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الوكيل الإخباري- فجع الموت أمس (الثلاثاء) الفنانة الكبيرة شيرين بشقيقها عادل الذي رحل عن العالم بعد معاناة كبيرة وصراع مع المرض، وطالبت الفنانة جمهورها بالدعاء لشقيقها بالمغفرة والرحمة.

وكان المخرج المسرحي عبد المنعم محمد قد أعلن الخبر من خلال منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة للفنانة شيرين وبجوارها صورة شقيقها وكتب قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ عادل شعبان، الأخ الأكبر للفنانة العزيزة الغالية النجمة شيرين... فضلاً وليس أمراً نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة... لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

يُذكر أن شيرين تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سوق الكانتو"، وهو بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، كمال أبو رية، عبد العزيز مخيون، ثراء جبيل، ومها نصار... ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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