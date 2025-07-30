انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري - فيديو

الوكيل الإخباري- خلال مراسم العزاء التي أُقيمت أمس الثلاثاء في كنيسة رقاد السيدة في منطقة المحيدثة ـ بكفيا، قدّم السفير المصري لدى لبنان علاء موسى واجب العزاء للسيدة فيروز بوفاة نجلها الموسيقار زياد الرحباني.



وانحنى السفير المصري ليواسي السيدة فيروز التي عبّرت عن تقديرها لتعزيته بكلمات مؤثرة، قائلة: "بحب مصر"، في تعبير صادق عن العلاقة الوطيدة التي تربطها بالشعب المصري.



وتوافد على قاعة العزاء أمس الثلاثاء عدد كبير من السياسيين والشخصيات البارزة والفنانين لتقديم التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني الذي فارق الحياة يوم السبت الماضي بعد معاناته من تليف حاد في الكبد.

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