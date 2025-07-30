انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري - فيديو

وانحنى السفير المصري ليواسي السيدة فيروز التي عبّرت عن تقديرها لتعزيته بكلمات مؤثرة، قائلة: "بحب مصر"، في تعبير صادق عن العلاقة الوطيدة التي تربطها بالشعب المصري.
وتوافد على قاعة العزاء أمس الثلاثاء عدد كبير من السياسيين والشخصيات البارزة والفنانين لتقديم التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني الذي فارق الحياة يوم السبت الماضي بعد معاناته من تليف حاد في الكبد.
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