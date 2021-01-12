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الثلاثاء، 12-01-2021 10:42 ص

الموت يفجع الفنان بيومي فؤاد بوفاة والده

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري بيومي فؤاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والده، حيث كتب منشوراً قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

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وأعلن بيومي فؤاد أن تشييع جنازة والده اليوم الثلاثاء، حيث تقام صلاة الجنازة والعزاء على الفقيد في مقابر الأسرة بالفيوم.


يشار إلى أن بيومي فؤاد بدأ بتصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" ، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته كل من: هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي، شادي ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

من ناحية أخرى، بدأ عرض فيلم "وقفة رجالة" والذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد بجوار كل من سيد رجب وماجد الكدواني وشريف دسوقي، حيث طرح في دور العرض مع بداية العام الجديد.

 

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