الموت يفجع نجم مسرح مصر بوفاة عمته

الوكيل الاخباري - أعلن نجم مسرح مصر، الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، اليوم الأحد، عن وفاة عمته.

اضافة اعلان



ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ينعى فيها عمته، وقال: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله عمتي الحاجة سميحة عطية محمد مهدي".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

سبوتنيك







