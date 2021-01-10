الموت يفجع نجم مسرح مصر بوفاة عمته

الوكيل الاخباري - أعلن نجم مسرح مصر، الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، اليوم الأحد، عن وفاة عمته.
ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ينعى فيها عمته، وقال: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله عمتي الحاجة سميحة عطية محمد مهدي".
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