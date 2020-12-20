بالفيديو.. عباس النوري يتحدى بسام كوسا

الوكيل الاخباري - شاركت شركة "غولدن لاين" مقطع فيديو يرصد أدوار الفنانين السوريين القديرين بسّام كوسا وعبّاس النوري في سلسلة "صرخة روح"، حيث اطلا في المواسم الثلاثة الأولى بأدوار اتسمت بالشر والدهاء، لتسأل جمهورها حول من قدّم الشخصيات الأكثر شراً.

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وحضر النوري وكوسا في بطولة "صرخة روح" منذ الخماسية الأولى وعلى امتداد مواسم ثلاثة، فشاركت في النسخة الأولى بسّام كوسا في خماسية "عقاب ازلي" بشخصية "ياسر"، وعبّاس النوري في "اهواء محرمة" بشخصية "سليم".



وفي النسخة الثانية أطلّ النوري في "صولو" بشخصية "نجيب"، وكوسا في "شقة رقم 10" بشخصية "منير". وقدّم الأخير شخصية "مراد بيك" في خماسية "الرهان" في الموسم الثالث، بينما قدّم النوري شخصية "بهاء" في "جوازة اهل".



و"صرخة روح" دراما سورية جريئة بدأ عرضها في رمضان 2013 ويتألف كل موسم من ستة خماسيات ويتحدث عن الخيانة بكافة أنواعها. وحقق مشاهدة عالية في العالم العربي.





لها

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