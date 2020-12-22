الموت يفجع الفنان عاصي الحلاني بوفاة صديقه

الوكيل الاخباري - فجع الموت الفنان اللبناني عاصي الحلاني، إثر وفاة أثارت حزن العديد من الوسط الفني والجمهور على حد سواء.

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وبكى الحلاني وفاة عديله المهندس جورج اسطفان، ونعاه بصورة تذكارية جمعتهما قائلا "بكّرت الرحيل يا حبيب القلب. كنت الأخ والصديق والرفيق والعديل.

خسرنا وخسر لبنان قامة وقيمة كبيرة. المهندس جورج اسطفان الله يرحمك".

وودّع الفنان الوليد الحلاني والفنانة ماريتا الحلاني الراحل جورج اسطفان عبر القصص القصيرة على إنستغرام.

كما قدم عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والفنانين والإعلاميين العزاء لعاصي الحلاني من بينهم ابنته دانا والمخرج سعيد الماروق وجان ماري رياشي.



سبوتنيك

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