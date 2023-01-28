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السبت، 28-01-2023 04:48 م

"الموسيقيين" تكشف سبب منع الزيارة عن حلمي بكر

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الوكيل الإخباري- كشفت نقابة المهن الموسيقية من خلال بيان صحافي سبب منع الزيارة عن الموسيقار حلمي بكر الذي يمر بأزمة صحية ويتواجد في أحد المستشفيات للعلاج.

وقال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله، إن حلمي بكر طلب منع الزيارات المفاجئة من الباحثين عن الشهرة وركوب التريند.
وأبدى حلمي بكر انزعاجه من الشخصيات الغريبة عنه من خارج الوسط الفني، والذين يزورونه في المستشفى، بهدف التريند وبحثاً عن الشهرة، مُصّرين على التقاط صور معه رغم مرضه.

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وقال البيان: "أصر حلمي على مغادرة البعض منهم حتى لا يتاجروا بمرضه، ولجأ إلى رجال الأمن حتى يكون الأمر أكثر انضباطًا وأن المستشفى قام بتغيير طاقم الأمن الذي وافق على دخول هؤلاء الغرباء دون سابق معرفة مع حلمي بكر أو تحديد موعد الزيارة".


وطالبت النقابة باحترام ظروف حلمي بكر الصحية والبعد عن الجري وراء التريند أو اقتحام خصوصية المريض وزيارته بشكل مفاجئ من أشخاص هم ليسوا أصدقائه أو في مجلس النقابة.


وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قد كشفت تفاصيل الوعكية الصحية التي تعرض لها حلمي بكر مؤخراً، واستدعت نقله لأحد المستشفيات.

 

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