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الخميس، 25-11-2021 07:53 م

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد سامية الجزائري الـ 75 عاما - صور

سامية الجزائري - لاصورة من حسابها على انستجرام _0


الوكيل الإخباري - احتفل عدد من الممثلين اليوم الخميس في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بعيد ميلاد الممثلة السورية سامية الجزائري التي تطفئ شمعة سنواتها الـ75عاما .

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وأهمهم شقيقتها الممثلة السورية صباح الجزائري التي شاركت صورتين لها برفقتها وهي تحتضنها وهما تبتسمان وعلقت عليها :" انتِ الذكريات الحلوة وست الحبايب وست الكلّ..العمر كلو حبيبتي وإختي وإمّي..لا قبلك ولا بعدك..ما بتتكرري سيدة الكوميديا".

 

وتقدم عدد من المشاهير بالمعايدة لسامية الجزائري عبر التعليقات على صفحة شقيقتها صباح نذكر منهم ديما الجندي التي تمنت لسيدة الكوميديا العمر الطويل.

 

 

وتوجهت الممثلة السورية شكران مرتجى بالتهنئة لـ "سيدة الكوميديا" بالمعايدة والتي شاركتها بالعديد من الأعمال الكوميدية بطريقة مميزة وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

 

المصدر - الفن

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