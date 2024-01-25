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الخميس، 25-01-2024 10:36 ص

باسم ياخور يعلن إنتهاء تصوير العربجي 2

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الوكيل الإخباري - مع اقتراب الموسم الرمضاني الجديد 2024، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل العربجي، أعلن باسم ياخور يوم الاربعاء عبر السوشال ميديا انتهاء تصوير الجزء الثاني، كاشفاً عن صعوبات عاشها فريق العمل خلال إنجاز المسلسل.

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وشارك باسم متابعيه عبر حسابه الخاص على إنستغرام مقطعاً بيّن بعض اللقطات خلال تصوير العربجي بجزئه الثاني، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل والممثلين في الاماكن العالية التي تم التصوير فيها.

 

ET بالعربي 

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