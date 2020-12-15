الفنان أحمد عدوية يكشف تعرضه لحادث ووضعه بين الحياة والموت!

الوكيل الاخباري - كشف الفنان الشعبي المصري، أحمد عدوية، لأول مرة، تفاصيل الحادث الأليم الذي تعرض له ووضعه بين الحياة والموت.



أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "عدوية يظهر في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" ، ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي، نجم الأغنية الشعبية وزوجته".



وأوضحت أن "عدوية سيكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له واعترافات صادمة عن تفاصيل ليلة الجريمة التي هزت الرأي العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته"، مشيرة إلى أن "زوجته ستكشف ما لا يعرفه أحد عن لحظات الخيانة التي عاشتها معه ومحاولات اغتياله معنويا وجسديا بعد أن برأته من كل الشائعات التي أطلقت عليه".

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