برسالة صوتية أحمد العوضي يفاجئ ياسمين عبد العزيز - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف المطرب عمر كمال عن المفاجأة التي كان الفنان أحمد العوضي يحضرها لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها.





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حيث طرح مطرب المهرجانات أغنية "بحبك" التي أهداها لياسمين احتفالا بعيد ميلادها، عبر قناته على "يوتيوب"، لتحمل بداية الأغنية المفاجأة التي أعدها العوضي، وهي عبارة عن رسالة صوتية منه يوجهها لزوجته يقول فيها: "كل سنة وأنتي طيبة وأنا بحبك وبحب فيكي كل حاجة، بحب جدعنتك وطيبتك، كل سنة وأنتي طيبة يا وحش الكون، وكل سنة وأنتي أحلى من اللي قبلها، بحبك".





لها