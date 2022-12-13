بسبب تهديد بوجود قنبلة.. إلغاء حفل نجمة عالمية مشهورة - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل النجمة Patti LaBelle يوم الأحد، والذي تم إيقافه بشكل سريع ومفاجئ لأسباب أمنية.



وأكد المنظمون أن حفلة باتي لابيل في مسرح ريفرسايد توقف فجأة، حيث سارع الحراس إلى حماية المغنية وإخراجها من المسرح، وذلك بسبب تهديد بوجود قنبلة.



وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وبمقاطع الفيديو التي تظهر البلبلة التي رافقت هجوم الحراس على المسرح، وسط ذهول وصدمة الجمهور الذي لم يفهم ما يحصل في الواقع.

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