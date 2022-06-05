بعد انفصالها .. شاكيرا توضح سبب وجودها في سيارة إسعاف

الوكيل الإخباري-كشفت المغنية الكولومبية "شاكيرا" البالغة من العمر 45 عاماً، في منشور على تويتر يوم أمس السبت سبب تواجدها بداخل سيارة إسعاف، موضحة أن السبب لا يتعلق بها، إنما كانت برفقة والدها الذي تعرض لسقوط سيء الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف لتلقي الرعاية اللازمة.



اضافة اعلان

بدأت مغنية Don’t Wait Up منشورها على تويتر- الذي جاء بجانب صورة لها مع والدها وهي تقبله، بينما يظهر على وجهه ضمادات وآثار الوقوع- قائلة: "يا رفاق، إنني أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير قلقي أنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخراً". وتابعت: "أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعرض والدي للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن".

وأضافت "شاكيرا": " شكراً لكم جميعاً كما هو الحال دائماً على كل حبكم ودعمكم".