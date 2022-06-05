الأحد 05-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بيان ثانٍ من العلوم والتكنولوجيا عن شكاوى "التحرش"

الأوقاف : اطلاق برنامج المساكن للأسر العفيفة

مكافحة المخدرات: جرعة واحدة من الهيروين تجعلك مدمنا

توزيع الكهرباء: اعتداءات على الشبكة في القطرانة - صور

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 41 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

الأوقاف لـ "الوكيل" : لا مستنكفين عن اداء فريضة الحج هذا العام

الاحتلال يتمركز على الحدود اللبنانية الجنوبية ويطلق الرصاص

فيروسات معوية تسبب القيء والإسهال شكى من الاصابة بها العديد من المواطنين مؤخراً

التربية تعلق حول رفع الرسوم الدراسية في مدارس خاصة

بوتين: روسيا ستضرب أهدافا جديدة في حال تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

الأحد، 05-06-2022 01:45 م

بعد انفصالها .. شاكيرا توضح سبب وجودها في سيارة إسعاف

15995640794123018


الوكيل الإخباري-كشفت المغنية الكولومبية "شاكيرا" البالغة من العمر 45 عاماً، في منشور على تويتر يوم أمس السبت سبب تواجدها بداخل سيارة إسعاف، موضحة أن السبب لا يتعلق بها، إنما كانت برفقة والدها الذي تعرض لسقوط سيء الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف لتلقي الرعاية اللازمة.

اضافة اعلان

 

بدأت مغنية Don’t Wait Up منشورها على تويتر- الذي جاء بجانب صورة لها مع والدها وهي تقبله، بينما يظهر على وجهه ضمادات وآثار الوقوع- قائلة: "يا رفاق، إنني أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير قلقي أنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخراً". وتابعت: "أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعرض والدي للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن".

 

وأضافت "شاكيرا": " شكراً لكم جميعاً كما هو الحال دائماً على كل حبكم ودعمكم".

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-06-05 at 1.19.46 PM

مرض " كرون " يصيب ابن الفنان تيم حسن وحالته الصحية مستقرة

TYLsZajG5U

فنان بارز يعلن اعتزاله احدى مواقع التواصل الاجتماعي

WhatsApp Image 2022-06-05 at 12.27.50 PM

قصي خولي يعلن بدء عرض مسلسل " الوسم " بجزئه الثاني

4213102_1654408197

فيديو .. استقبال ملفت لأنغام على المسرح بأول حفل بعد اجراء عملية جراحية

2022_5_5_22_40_6_738

من جديد .. ياسمين عبدالعزيز تتعرض لوعكة صحية مفاجئة -صورة

شرين٤

شيرين تحسم الجدل حول امكانية عودتها لحسام حبيب مستقبلاً

أخبار متعلقة
image

شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

خالد

تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

منة-فضالي

منة فضالي لـ والدتها: بنجح بدعاكي ليا