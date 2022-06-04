شاكيرا تعلن انفصالها عن بيكيه

الوكيل الإخباري-أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا، اليوم السبت، انفصالها بشكل رسمي عن مدافع برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه.



وأكدت المغنية الكولومبية (45 عاما)، أنها انفصلت عن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 35 عاما، بعد 11 عاما من العلاقة التي أنجبا خلالها طفلين وهما ميلان وساشا.



وجاء في بيان شاكيرا: "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية. شكرا لتفهمكم".



والتقى بيكيه وشاكيرا قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ثم بدأت الخطوبة وأنجبا ميلان (9 سنوات) وساشا (6 سنوات).





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روسيا اليوم