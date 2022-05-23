تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

الوكيل الإخباري - أعلن نجل تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي أن حالة والده مستقرة.

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وكتب تركي في تغريدة على حسابه في تويتر، أمس الأحد، إنه يشعر بأنه سيسمع صوته قريباً.



كما كشف أن والده سيجري عملية تغيير أنبوب، وأنه سيكون معه وسيطمئن محبيه عليه.



يذكر أن صحة الفنان خالد سامي لا تزال محل اهتمام عدد من محبيه الذين يحاولون باستمرار الاطمئنان عليه، خاصة بعد أن كانت قد تدهورت حالته مؤخراً، مما تسبب في توقف قلبه مرتين ودخوله العناية المركزة.



وكانت زوجته عايدة العتيبي قد صرحت في وقت سابق أن حالة زوجها مستقرة ويخضع للعلاج.



فيما دعت إلى توخي الدقة والحذر أثناء نقل المعلومات عن حالته، خاصة بعد انتشار شائعات تتحدث عن وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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