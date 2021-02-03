الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

المتعافون من كورونا محصنون لمدة 6 شهور

تخفيض غرامات اجور الاراضي في المناطق الحرة

الاحتلال يهدم منزلا في الخليل

داودية يبحث مع العمل الدولية تنفيذ مشروعات تخدم القطاع الزراعي

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ360 شركة ومكلفا

الكويت تمنع دخول غير المواطنين اعتبارا من الأحد

نظام معدل لتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في المخابرات العامة

قرارات مجلس الوزراء

العايد لـ الوكيل : الحكومة لم تدرس فرض حظر شامل لمدة ثلاثة أسابيع

وزير البيئة يبحث مع السفير التونسي التعاون البيئي

الأربعاء، 03-02-2021 09:04 م

بعد قرار سجنه 22 عاما.. فضل شاكر يعود بعمل جديد .. فيديو

340ac69188e742386fab67f5d7ca53fa


الوكيل الاخباري - أطلق الفنان اللبناني، فضل شاكر، بعد أشهر على صدور حكمين غيابيين بحقه، قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية، أغنية جديدة بعد سنوات من التوقف.

اضافة اعلان

وطرح المطرب اللبناني فضل شاكر، الذي أثار في الأعوام الأخيرة الكثير من الجدل بسبب مواقفه السياسية، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية.

ونشرت الأغنية على موقع "يوتيوب" عصر اليوم الأربعاء، على القناة الخاصة بشاعرة الإمارات جنان، التي كتبت كلمات الأغنية.

وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري، فإن أغنية الفنان اللبناني التي حملت عنوان "ليه"، من ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.


وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية بحسب الوكالة الوطنية للأنباء، في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.


أما الحكم الثاني فقضى بسجن فضل شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

 

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان، قد أصدرت حكما عام 2017 بإعدام أحمد الأسير بتهمة القيام بأعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني، في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 2013.


وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية أحمد الأسير، أثناء محاولته الفرار إلى مصر بجواز سفر مزور عام 2015، فيما لا يزال فضل شاكر متواريا عن الأنظار.

 


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
831394_0

مقتل فنانة لبنانية شابة شهيرة خنقا على يد زوجها.. صور

26-11-20-203146551

مفاجأة تثير الجدل من الفنان محمد رمضان!.. صورة

Bs7UcNKj_400x400

هدم برنامج فجر السعيد ويوتيوب يحذف جميع حلقاتها.. شاهد

اجمل_حصان

حصان يفقد ممثلة تونسية قدرتها على المشي

55542_211702

حورية فرغلي توجه رسالة لجمهورها..وتكشف عن توقف قلبها لدقائق

25144Image1-1180x677_d

خطأ فادح في مسلسل جمال الحريم .. صورة

أخبار متعلقة
321547_0

مقاضاة الفنان أحمد الفيشاوي بسبب حمو بيكا !

5267121-1981276602

كواليس إستعانة محمد رمضان بطفل في أغنيته الجديدة.. شاهد

50230-ry7TAJmKEW3

فيديو يثير الجدل للفنانة أنغام برفقة الشيف التركي الشهير نصرت.. شاهد