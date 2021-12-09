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الخميس، 09-12-2021 12:29 م

تأجيل حفل تامر حسني بسبب سوء الأحوال الجوية

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الوكيل الإخباري - اضطر الفنان تامر حسني لتأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته أمس (الأربعاء) بسبب حالة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.

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ووجه تامر نصيحة لجمهوره عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" قائلاً: "بالنسبة لحبايب قلبي اللي إن شاء الله جايين الحفلة.. بوصيكوا بجواكت تقيلة جدًا بجد الجو مش برد عادي دا تلج".

 

وتابع: "أنا في البروفة اتجمدت.. مش هوصيكوا لو عرفتوا تلبسوا جرايد تحت الهدوم ياريت، وخصوصًا لو في أي أطفال جايين.. أرجوكم متنسوش". ً

 

المصدر - لها 

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