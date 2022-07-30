تامر حسني يرد على الناقد طارق الشناوي حول فيلمه الجديد " بحبك "

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، جزء من مقابلة الناقد السينمائي طارق الشناوي، مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس".



وعلق تامر حسني على كلام طارق الشناوي، الذي اعترف أنه لم يكن على صواب عندما ظن بوجود مبالغات في أرقام تامر حسني لـ فيلم "بحبك"، فقال تامر: "كل الشكر والتقدير والإحترام للناقد الكبير طارق الشناوي شجاعة مش اي حد ممكن يعملها ولكن مصداقيتك الكبيره كانت تستحق التصحيح لإن كلامك دائماً اعتز به في تاريخي".

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كذلك وجه تامر تحية لـ ياسمن عز، شاكراً إشادتها به، فقال: "أما الاستاذه الاعلامية المحترمة ياسمين عز بشكرك على قلبك النقي السوي شكراً لرأيك المستقل في الفيلم واشاداتك فيا بشكل عام، والله انا اتشرفت بكلامك وهعتز بيه في تاريخي".



وكعادته، لم ينسى تامر الجمهور، الذي نال نصيبه من الشكر والتحيات، وعلق على نجاح "بحبك" محلياً وخارجياً، وقال تامر لهم: " شكراً لجماهير فيلم بحبك على مستوى مصر والوطن العربي والعالم. كل الشرف ان الفيلم يوصل للقدر والقيمه دي عالمياً وايضاً سوف يعرض قريباً ان شاء الله في لندن كما اكدت شركة اورينت الموزعه الدوليه للفيلم الحمدلله".

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