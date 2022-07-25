الإثنين 25-07-2022
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الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب
التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا
إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي
الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق
أخبار الشركات
أخبار الشركات
( يستمر حتى يوم الخميس القادم ) مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة صيانة Go Green لسيارات الهايبرد والكهربائية
طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصدون 6 ميداليات ذهبية في بطولة أبو ظبي الدولية للجوجيتسو
أفضل سوار ذكي لعام 2022 بسعر 49 دينارًا في الأردن: HUAWEI Band 7 هو الخيار الأفضل وإليك السبب!
موظفو كابيتال بنك يتبرعون لصالح بنك الملابس الخيري
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أوروبا تستعد لموجة جديدة من كورونا
دراسة..الحشرات لا تنقل فيروس كورونا
خبير: لقاح القنطور قد يساعد في إنهاء جائحة كورونا
ما هو العقار الذي يعتمده بايدن لعلاج كوفيد-19
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فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب