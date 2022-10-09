تعرفوا على أبرز الأفلام العربية المنتظر عرضها في شهر أكتوبر الجاري

الوكيل الإخباري - يشهد شهر أكتوبر الجاري منافسة قوية بين الأفلام العربية في السينما، وذلك في أول موسم بعد انتهاء موسم الصيف السينمائي، وكذلك قبل أشهر قليلة من موسم رأس السنة السينمائي، ويتنافس حالياً عدة أفلام وأبرزها فيلم "فضل ونعمة" وفيلم "أشباح أوروبا" وغيرها.

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- وعلى رأس الأفلام الجديدة التي ستنضم لمنافسة الأفلام العربية في شهر أكتوبر الجاري، فيلم "حظك اليوم"، وهو من بطولة عدد من الفنانين الشباب وعلى رأسهم كريم قاسم وهدى المفتي وبسنت شوقي، وتدور قصته في إطار كوميدي في ليلة واحدة يحاول بها أبطال العمل إنقاذ أنفسهم من عصابة إجرامية، ومن المقرر عرضه في السينمات في يوم 12 أكتوبر الجاري.

- ويستمر عرض فيلم "الهيبة" للنجم تيم حسن في شهر أكتوبر الجاري، بعد انطلاق عرضه مؤخراً، وكشف تيم حسن عن طرح الفيلم للمنافسة في عدة دول عربية وأوروبية في شهر أكتوبر وعلى رأسها مصر والعراق بجانب عرضه في لبنان والسعودية والإمارات وغيرها، ويلقى الفيلم إقبال جماهيري كبير وهو الأمر الذي قد يطيل فترة عرضه في السينما إلى مطلع شهر نوفمبر المقبل.

- وأعلن الفنان حسن الرداد انضمامه إلى المنافسة في نهاية شهر أكتوبر الجاري ومطلع شهر نوفمبر المقبل، بفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وعلى رأسهم الفنانة مي عمر وعمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن وبيومي فؤاد وشيرين رضا وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار أكشن وبوليسي.

- ومن المتوقع أن ينضم إلى المنافسة في شهر أكتوبر عدد آخر من الأفلام العربية، وعلى رأسها فيلم "شلبي" لكريم محمود عبد العزيز، وذلك بعد طرح دعاية الفيلم في السينمات مؤخراً، والكشف عن عرضه قريباً، وكذلك فيلم "مطروح مطروح" والذي يشارك في بطولته محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى زاهر، وأخيراً فيلم "السرب" والذي أعلن سابقاً عن طرحه في شهر أكتوبر الجاري، وهو من بطولة آسر ياسين وأحمد السقا.

- ويعرض حالياً في السينمات عدة أفلام عربية، وسيستمر عرضها إلى نهاية شهر أكتوبر وعلى رأسها فيلم "فضل ونعمة" للفنانة هند صبري وماجد الكدواني، بالإضافة إلى فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وأروى جودة وغيرهم.

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