الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في قلنسوة بأراضي 48

الملك والملكة يعودان إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قطر

أمانة عمان لـ الوكيل: 4 مشاريع استراتيجية كبيرة استعدادا للأمطار

الصحة النيابية تناقش أبرز معوقات قطاع المختبرات الطبية

الملك يطلع على غرفة عمليات أمن بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر

مصر.. حريق هائل في قاعة مؤتمرات قبيل افتتاحها - صورة وفيديو

انهيار جديد لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

صحة جرش لـ الوكيل: فيروس شيغيلا جرثومي

الأربعاء، 13-10-2021 02:17 م

تغريدة لممثلة أمريكية ضد الاحتلال الإسرائيلي تثير الضجة

سوزان


الوكيل الإخباري - تواصل الممثلة والناشطة الأميركية سوزان ساراندون، دعم الشعب الفلسطيني عبر تغريداتها على "تويتر"، وتزامن آخر ما نشرته مع (يوم السكان الأصليين) في الولايات المتحدة.

ونشرت ساراندون عبر حسابها على "تويتر"، صورة تقارن مساحة الأرض التي استولى عليها مستوطنون في فلسطين بين عامي 1918 و2021، وأخرى في الولايات المتحدة انتزعت من سكانها الأصليين بين عامي 1492 و2021. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها ساراندون عن دعمها للشعب الفلسطيني، فخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، في أيار/ مايو الماضي،غردت ساراندون قائلة: "هذه ليست اشتباكات، هذه قوة عسكرية فائقة التسليح تقتل مدنيين لسرقة منازلهم.. هذا احتلال واستعمار". 

اضافة اعلان


وغردت أيضا تضامنا مع حي الشيخ جراح في القدس: "أنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود.. العالم يشاهد".

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7344966-1688713309

أنغام تحيي ذكرى وفاة أختها الراحلة غنوة - صورة

8768Image1-1180x677_d

شاهد...ماجد المصري ينشر صورة له مع الفنان سامر مصري

رمضان

محمد رمضان يثير الجدل و يتصدر تويتر بعد فيديو الرقص مع مضيفتين - فيديو

نادين

سبب غياب نادين نسيب نجيم عن التمثيل في الـ2022

1024731050_0_47_1300_749_1000x541_80_0_0_a3f245dcbcb4d6d8c834888d79aeb892

حسين الجسمي في اول تعامل مع الفنان العراقي نور الزين دق القلب - فيديو

Wendy-Williams

المذيعة العالمية ويندي ويليامز بحالة صحية خطيرة