تغريدة لممثلة أمريكية ضد الاحتلال الإسرائيلي تثير الضجة

الوكيل الإخباري - تواصل الممثلة والناشطة الأميركية سوزان ساراندون، دعم الشعب الفلسطيني عبر تغريداتها على "تويتر"، وتزامن آخر ما نشرته مع (يوم السكان الأصليين) في الولايات المتحدة.



ونشرت ساراندون عبر حسابها على "تويتر"، صورة تقارن مساحة الأرض التي استولى عليها مستوطنون في فلسطين بين عامي 1918 و2021، وأخرى في الولايات المتحدة انتزعت من سكانها الأصليين بين عامي 1492 و2021.



وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها ساراندون عن دعمها للشعب الفلسطيني، فخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، في أيار/ مايو الماضي،غردت ساراندون قائلة: "هذه ليست اشتباكات، هذه قوة عسكرية فائقة التسليح تقتل مدنيين لسرقة منازلهم.. هذا احتلال واستعمار".

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وغردت أيضا تضامنا مع حي الشيخ جراح في القدس: "أنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود.. العالم يشاهد".