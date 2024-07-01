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الإثنين، 01-07-2024 02:27 م

تفاصيل حفل زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

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الوكيل الإخباري- كما بات معروفاً يحتفل اليوم الإثنين 1 تموز/يوليو 2024 ناصيف زيتون بزفافه على دانييلا رحمة في لبنان، وذلك بعد قصة حب حرص الثنائي على إخفائها ونفيها لوقت طويل.اضافة اعلان


وفي يوم الزفاف، إليك بعض التفاصيل التي حرص العروسان على التكتم عليها! حيث سيكون حفل الزفاف مقتصراً على العائلة وبعض الأصدقاء المقربين جداً.

وقد أفادت مصادر "ET بالعربي"بأن التصوير خلال حفل الزفاف سيكون ممنوعاً، وسيتم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محافظ لا يمكن استخدام الكاميرات من خلالها.

من المتوقع أن يشارك العروسان صورة موحدة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب مصادر ET بالعربي الخاصة، لن يتم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بحفل الزفاف أو قصة حب ناصيف ودانييلا إلا من خلال وثائقي أو فيلم قصير يتم التحضير له.

كما تشير المصادر أيضاً إلى أن مراسم وحفل الزفاف ستقام في لبنان، وتحديداً في مدينة جبيل، وسترتدي العروس دانييلا رحمة فستاناً من تصميم نيكولا جبران يتميز باللمسة الرومانسية.

أما مكياج العروس فسيهتم به بسام فتوح، والشعر سيكون من تنفيذ Assaad Hair Design.

وعلى ما يبدو أن شهر العسل لن يطول خاصة وأن العريس ناصيف زيتون لديه أكثر من حفلة خلال شهر يوليو 2024، أبرزها ضمن مهرجان إهدنيات في لبنان.




 




 

 


 

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