الثلاثاء 2025-08-19 02:04 م
 

عُرفت بشخصية خيرو.. وفاة إيمان الغوري عن 57 عاماً‎

الثلاثاء، 19-08-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري-   ودّع الوسط الفني السوري الممثلة إيمان الغوري، المعروفة بدورها الأيقوني "خيرو" في مسلسل "أحلام أبو الهنا" الذي عرض عام 1996 وشارك فيه الفنان دريد لحام. غادرت الغوري الحياة يوم الإثنين 18 أغسطس 2025، وأُقيمت الصلاة عليها في جامع الروضة، لتُوارى الثرى في المقبرة الإسلامية الحديثة.

تركت خلفها أسرة كبيرة، من بينهم ابنها ورد محمد كوسه وأشقاؤها وعائلتها الممتدة، الذين نعوا الفقيدة بتأثر كبير، وتلقوا التعازي في مسجد أبي حنيفة النعمان ولدى النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


مسيرة فنية حافلة
بدأت إيمان الغوري مسيرتها الفنية على خشبة المسرح منذ سن مبكرة، حيث شاركت في ستة أعمال مسرحية من بينها "لا ترهب حد السيف" للكاتب فرحان بلبل، حين كانت في الرابعة عشرة من عمرها.


رغم عدم تمكنها من الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، حصلت على منحة لدراسة التمثيل في معهد السينما الحكومي بموسكو، وتخرجت عام 1993. عادت إلى سوريا وانضمت إلى نقابة الفنانين في حلب، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية قبل أن تتألق في شخصية "خيرو"، التي صنعت شهرتها وجعلتها رمزًا لا يُنسى في الدراما السورية.


إيمان الغوري ستبقى في ذاكرة الجمهور كواحدة من أبرز الوجوه التي أثرت الفن السوري عبر أدوارها الإنسانية والعميقة.

 

