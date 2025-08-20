أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"

العمل الذي يخرجه محمد عبدالعزيز ويُحضّر لعرضه في موسم رمضان 2026، يضم نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم سلوم حداد وشكران مرتجى ونادين خوري.
وأثار قرار عرفة ردود فعل واسعة بين جمهورها، حيث عبّر البعض عن خيبة أملهم من غيابها، فيما رأى آخرون أن الانسحاب خطوة إيجابية لتركيزها على مشاريع أخرى.
رغم انسحابها، تستعد أمل عرفة للمشاركة في مسلسل "مطبخ المدينة" للمخرجة رشا شربتجي، إلى جانب نخبة من النجوم، إضافة إلى ظهورها في الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "يا أنا يا هي".
-
أخبار متعلقة
-
وفاة الفنان تيمور تيمور غرقًا تعيد للأذهان حوادث مأساوية طالت نجوما عربا
-
إليسا ضحية احتيال بـ2.7 مليون دولار.. والمحتال يهرب خارج لبنان
-
وائل كفوري أصبح أباً للمرة الثالثة.. إليكم التفاصيل
-
أنغام وتدهور صحتها: هل ستخضع لعملية ثالثة؟
-
عائلة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزل العندليب في الزمالك
-
عُرفت بشخصية خيرو.. وفاة إيمان الغوري عن 57 عاماً
-
شاعر سعودي يفارق الحياة إثر سقوط مأساوي من مرتفع جبلي
-
ممثل تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو)