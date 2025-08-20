أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة انسحابها من مسلسل "عيلة الملك" بعد أيام قليلة من انطلاق تصويره في دمشق، دون الكشف عن الأسباب، مكتفية بتمنياتها بالتوفيق لفريق العمل.

العمل الذي يخرجه محمد عبدالعزيز ويُحضّر لعرضه في موسم رمضان 2026، يضم نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم سلوم حداد وشكران مرتجى ونادين خوري.



وأثار قرار عرفة ردود فعل واسعة بين جمهورها، حيث عبّر البعض عن خيبة أملهم من غيابها، فيما رأى آخرون أن الانسحاب خطوة إيجابية لتركيزها على مشاريع أخرى.



رغم انسحابها، تستعد أمل عرفة للمشاركة في مسلسل "مطبخ المدينة" للمخرجة رشا شربتجي، إلى جانب نخبة من النجوم، إضافة إلى ظهورها في الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "يا أنا يا هي".