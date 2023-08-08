الثلاثاء 08-08-2023
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الثلاثاء، 08-08-2023 01:30 م

تكريم هاني سلامة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

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الوكيل الإخباري- قررت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في نسخته الافتتاحية والأولى تكريم النجم هاني سلامة، تقديرا لمشواره السينمائي المتنوع والمتميز.اضافة اعلان


يتسلم هاني سلامة درع المهرجان في حفل الافتتاح الذي يقام يوم 21 سبتمبر المقبل بحضور قيادات وزارات الثقافة والسياحة والاثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ولفيف من النجوم والنقاد.

أعرب هاني عن سعادته وتقديره بتكريمه خلال الدورة الأولى من المهرجان، وقال:إن هذا التكريم يعني له الكثير خاصة وأنه يأتي من مهرجان نوعي لسينما خاصة جدا لا نشاهدها إلا في المهرجانات وتحتل مركز الصدارة في سباق الجوائز الكبرى، كما أن التكريم يأتي من مهرجان هو الأول من نوعه والخاص بأفلام الشباب الواعدة من صناع السينما. ، وهذا ما يمثل حافز قوي بالنسبة لى من أجل المشاركة فى هذا المهرجان.


صدى البلد

 




 

 


 

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