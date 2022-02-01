حريق بعمارة الفنانة وفاء عامر في الدقي

الوكيل الإخباري - نشب حريق بعقار بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون إصابات بشرية، وتبين أن الفنانة وفاء عامر تقيم بإحدى الشقق السكنية بالعقار.



وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وفقا لصحيفة الأهرام.

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تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الدقي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وبصحبتهم سيارتين إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران.





وعقب إطفاء الحريق توجهت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بالشكر إلى رجال الأمن والحماية المدنية للتدخل السريع لإنقاذ حياة السكان من الحريق.



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