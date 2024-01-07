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الأحد، 07-01-2024 04:43 م

حفيدة أم كلثوم تتخذ الإجراءات القانونية بخصوص تراثها

أم-كلثوم


الوكيل الإخباري - بالتزامن مع الضجة الحاصلة حول تراث "كوكب الشرق"، أعلنت السيدة جيهان الدسوقي، حفيدة الراحلة أم كلثوم أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التراث الفني الخاص بالراحلة.

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وأكدت أنها فوضت المستشار ياسر قنطوش لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة صوت الفن بتعديل العقد بما يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث والتي تصل قيمته المادية في الوقت الحالي إلى ملايين الدولارات.


ومن المقرر أن يقوم قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه الشركة وذلك من أجل حفظ حقوق تراث أم كلثوم، على اعتبار أن العقد الخاص بالتنازل الحالي فيه الكثير من الاستغلال للحقوق الفنية والأدبية لتراث كوكب الشرق وأصبح مجحفا ولا يتناسب مع القيمة المادية لذلك التراث الفني الضخم وحيث أن هذا التنازل يعد باطلا طبقا لنصوص قانون الملكية الفكرية والذي ينظم الحقوق الفنية والأدبية عن الأداء الفني.


وجاء هذا التصريح بعدما نشبت أزمة بين المنتج محسن جابر، رئيس شركة ستارز للإنتاج الفني، والمخرج مدحت العدل، صاحب شركة العدل جروب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وذلك بعدما أعلن جابر اعتداء شركة العدل جروب على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلك حقوقها شركة ستارز للإنتاج الفني باستخدامها في أعمال تلفزيونية من إنتاج شركة العدل جروب، والمقصد من تلك الأغنيات هي تراث كوكب الشرق أم كلثوم.

 

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