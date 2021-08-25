حقيقة إعتزال الفنان آدم

الوكيل الإخباري - نتشرت أخبار أن الفنان اللبناني آدم قرر قبل أيام إعتزال الفن نهائياً، من دون الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الخطوة المصيرية، بعد رحلة مهمة من الإنجازات الغنائية المميزة على إمتداد الوطن العربي.

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أما الخبر الثاني، فيشير إلى طلاق آدم من زوجته التي إرتبط بها سراً، وقد أنجب منها إبنه آدم جونيور، وقيل إن خلافات حادة وقعت بين الطرفين أدت إلى الانفصال، رغم أن سبب الزواج كان قصة حب من الطراز الاول.



معلومات خاصة لموقع "الفن" نفت تماماً موضوع الاعتزال، وأكدت أن آدم سوف يقدم أكثر من أغنية منفردة في المرحلة المقبلة.



أما على صعيد الزواج، فأوضحت المعلومات أن الفنان مازال مع زوجته وإبنه، وحياتهم الخاصة مستقرة، ولا يوجد أي خلافات بين الطرفين وحكاية الإنفصال من نسج خيال أحدهم.

المصدر - الفن