الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

محافظ إربد: جولات ميدانية لتطبيق أوامر الدفاع

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ولي العهد: الطالبة مايا الجدعان مثال يحتذى به

الملك: نجري إصلاحات بعيداً عن الضغوطات

الهناندة : توفير 20 % من الخدمات التي يستفيد منها 80% من المجتمع

السعودية: منح نحو 100 مواطن وسام الملك عبدالعزيز

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

حوارية في معان عن مشاركة المرأة في الحياة العامة

الوطني لحقوق الإنسان يزور مركز إصلاح وتأهيل سواقة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت لحم

الأربعاء، 25-08-2021 04:54 م

حقيقة إعتزال الفنان آدم

ادم


الوكيل الإخباري - نتشرت أخبار أن الفنان اللبناني آدم قرر قبل أيام إعتزال الفن نهائياً، من دون الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الخطوة المصيرية، بعد رحلة مهمة من الإنجازات الغنائية المميزة على إمتداد الوطن العربي.

اضافة اعلان


أما الخبر الثاني، فيشير إلى طلاق آدم من زوجته التي إرتبط بها سراً، وقد أنجب منها إبنه آدم جونيور، وقيل إن خلافات حادة وقعت بين الطرفين أدت إلى الانفصال، رغم أن سبب الزواج كان قصة حب من الطراز الاول.


معلومات خاصة لموقع "الفن" نفت تماماً موضوع الاعتزال، وأكدت أن آدم سوف يقدم أكثر من أغنية منفردة في المرحلة المقبلة.


أما على صعيد الزواج، فأوضحت المعلومات أن الفنان مازال مع زوجته وإبنه، وحياتهم الخاصة مستقرة، ولا يوجد أي خلافات بين الطرفين وحكاية الإنفصال من نسج خيال أحدهم.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo5OToiaHR0cHM6Ly90aGVuZXdraGFsaWoubmV3cy9zdG9yYWdlL2FwcC91cGxvYWRzL3B1YmxpYy82MTIvM2Q5LzlhYS90aHVtYl8zMTgwMzJfNzAwXzQwMF8wXzBfZXhhY3QuanBnIjs=

راغب علامة يحصل على جنسية دولة خليجية

سيرة-الممثل-توم-كروز-Tom-Cruise4

توم كروز يقتحم منزل عائلة بريطانية بمروحيته - صور

9024314_1589390645

هدى حمدان تصدم الجميع بسيارتها الفارهة - فيديو

aug22-119

أحمد سعد بأول تعليق بعد عقد قرانه - شاهد

9999107781

حقيقة الخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

Najwa-Karam-1-678x381

نجوى كرم تتصدر الترند في لبنان

أخبار متعلقة
20-08-21-272814402

شقيق ياسمين عبد العزيز يحسم جدل طلاقها من زوجها - صورة