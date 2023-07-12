حقيقة انتاج جزء ثاني من مسلسل "تحت الوصاية"

الوكيل الإخباري- كشف الممثل المصري دياب مصير الجزء الثاني من مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان الماضي وحظي بإعجاب الجمهور، والنقاد، ونال عدة جوائز.



وأكد دياب، على هامش تكريم المسلسل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حفله السنوي لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، أن لا نية لإنتاج جزء ثاني منه، موضحاً أنه كان بمثابة رسالة ووصلت بشكل جيد.

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وناقش المسلسل "قانون الوصاية" وسلط الضوء على قضايا تواجه الأمهات والأطفال بعد وفاة الأب في مصر، ودعوات لإصلاح القانون عمره 70 عاماً، لحفظ حقوق الأم وأبنائها ومنحها الوصاية والتصرف المباشر في أموال أبنائها القُصر.

وشارك في المسلسل منى زكي، ورشدي الشامي، ونهى عابدين، وأحمد خالد صالح، وعلى الطيب، ومها نصار، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.



وإلى جانب مسلسل "تحت الوصاية" كرم المجلس طاقم مسلسل "عملة نادرة" لنيللي كريم، وجمال سليمان، ومؤلفه مدحت العدل، ومسلسلات "رسالة الإمام" لخالد النبوي، و"الهرشة السابعة" لأمينة خليل، ومحمد شاهين، و"جت سليمة" لدنيا سمير غانم.





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