وفاة ممثل عالمي قدير إثر سكتة قلبية.. وهذه أبرز أعماله (صورة)

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأميركي هاريس يولين عن عمر يناهز 88 عامًا إثر سكتة قلبية، وفق ما أعلنت عائلته. ويُعد يولين من أبرز الوجوه في المسرح والتلفزيون والسينما، وقد اشتهر بأدواره في أعمال مثل Ozark، وBillions، وFrasier، إلى جانب أفلام شهيرة منها Scarface، Clear and Present Danger، وTraining Day. ورُشح لجائزة إيمي عام 1996 عن أدائه في Frasier.

بدأ يولين مسيرته المسرحية عام 1963 في نيويورك، وظهر لأول مرة على مسرح برودواي عام 1980 في مسرحية Watch on the Rhine. وواصل تألقه في أعمال مسرحية مرموقة مثل The Visit وHedda Gabler. كما شارك في عروض خارج برودواي، وفي مسرحيات عالمية مثل Death of a Salesman في دبلن، وCat on a Hot Tin Roof في مهرجان تشوتوكوا.



إلى جانب التمثيل، برع في الإخراج المسرحي، وقدم أعمالًا مثل The Glass Menagerie وThe Man Who Came to Dinner. كما درّس في مؤسسات مرموقة منها أكاديمية جوليارد وكلية كولومبيا للفنون.



كان من المقرر أن يشارك قبل وفاته في مسلسل جديد بعنوان American Classic من إنتاج MGM+، إلى جانب كيفن كلاين ولورا ليني، ومن إخراج مايكل هوفمان الذي وصفه بأنه "من أعظم الفنانين الذين عرفهم".





