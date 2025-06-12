الخميس 2025-06-12 03:09 م
 

وفاة ممثل عالمي قدير إثر سكتة قلبية.. وهذه أبرز أعماله (صورة)

7غا
تعبيرية
 
الخميس، 12-06-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الأميركي هاريس يولين عن عمر يناهز 88 عامًا إثر سكتة قلبية، وفق ما أعلنت عائلته. ويُعد يولين من أبرز الوجوه في المسرح والتلفزيون والسينما، وقد اشتهر بأدواره في أعمال مثل Ozark، وBillions، وFrasier، إلى جانب أفلام شهيرة منها Scarface، Clear and Present Danger، وTraining Day. ورُشح لجائزة إيمي عام 1996 عن أدائه في Frasier.

اضافة اعلان


بدأ يولين مسيرته المسرحية عام 1963 في نيويورك، وظهر لأول مرة على مسرح برودواي عام 1980 في مسرحية Watch on the Rhine. وواصل تألقه في أعمال مسرحية مرموقة مثل The Visit وHedda Gabler. كما شارك في عروض خارج برودواي، وفي مسرحيات عالمية مثل Death of a Salesman في دبلن، وCat on a Hot Tin Roof في مهرجان تشوتوكوا.


إلى جانب التمثيل، برع في الإخراج المسرحي، وقدم أعمالًا مثل The Glass Menagerie وThe Man Who Came to Dinner. كما درّس في مؤسسات مرموقة منها أكاديمية جوليارد وكلية كولومبيا للفنون.


كان من المقرر أن يشارك قبل وفاته في مسلسل جديد بعنوان American Classic من إنتاج MGM+، إلى جانب كيفن كلاين ولورا ليني، ومن إخراج مايكل هوفمان الذي وصفه بأنه "من أعظم الفنانين الذين عرفهم".

 

 
Image1_6202512113014262124618.jpg

 

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

بللا

فيديو منوع أب يوثّق طريقة استقبال بناته له لحظة عودته من الدوام

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فافافا

فيديو منوع منزل يحقق انتشار واسع بسبب تصميمه

للاللىلى

تكنولوجيا خدمة الطقس في iOS 26… ميزة مخفية تثير فضول المستخدمين

محطة توليد الطاقة في جنوب إيران

عربي ودولي إيران تعلن عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

علم إيران

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل من رد عسكري غير مسبوق

ل

اقتصاد محلي صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي

ل

أخبار محلية افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025



 
 





الأكثر مشاهدة