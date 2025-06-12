وفاة ممثل عالمي قدير إثر سكتة قلبية.. وهذه أبرز أعماله (صورة)

بدأ يولين مسيرته المسرحية عام 1963 في نيويورك، وظهر لأول مرة على مسرح برودواي عام 1980 في مسرحية Watch on the Rhine. وواصل تألقه في أعمال مسرحية مرموقة مثل The Visit وHedda Gabler. كما شارك في عروض خارج برودواي، وفي مسرحيات عالمية مثل Death of a Salesman في دبلن، وCat on a Hot Tin Roof في مهرجان تشوتوكوا.
إلى جانب التمثيل، برع في الإخراج المسرحي، وقدم أعمالًا مثل The Glass Menagerie وThe Man Who Came to Dinner. كما درّس في مؤسسات مرموقة منها أكاديمية جوليارد وكلية كولومبيا للفنون.
كان من المقرر أن يشارك قبل وفاته في مسلسل جديد بعنوان American Classic من إنتاج MGM+، إلى جانب كيفن كلاين ولورا ليني، ومن إخراج مايكل هوفمان الذي وصفه بأنه "من أعظم الفنانين الذين عرفهم".
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