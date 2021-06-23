حقيقة عودة عبلة كامل للفن من خلال عمل درامي

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري أحمد كمال زوج الممثلة المصري عبلة كامل السابق معلومات جديدة حول عودة عبلة إلى التمثيل خلال الفترة القادمة.

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وأكدت كمال في تصريحات صحافية أن عبلة تقرأ حالياً عدّة سيناريوهات، لأكثر من مسلسل، لكنّها لم تستقر بعد على أي عمل، وأنها فور إستقرارها وتوقيعها على عمل معيّن، ستعلم الجمهور.



وكانت عبلة كامل قد تصدّرت محرّكات البحث خلال الأشهر الماضية، بعد إنتشار شائعة تدّعي إصابتها بمرض السرطان منذ ثلاث سنوات، فنفى أحمد كمال هذه الأخبار، وأكد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردّد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

المصدر - الفن