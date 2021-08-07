السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

جونسون لن يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد موظفيه بكورونا

اغتيال قيادي بحزب كردستاني

سفينة إنقاذ تقل 257 مهاجرا ترسو في ميناء بجزيرة صقلية الإيطالية

سعيد يتلقى رسالة من الإمارات

قاذفات استراتيجية أمريكية تقصف مواقع لطالبان في أفغانستان

الصحة تدعو متلقي الجرعة الأولى من فايزر قبل 10 تموز التوجه لأخذ الجرعة الثانية

مواطنون يطالبون بإنشاء مركز تطعيم في غور المزرعة

دودين : نسبة التطعيم ضد كورونا تجاوزت 80% بالقطاع الحكومي

دونالد ترامب قد يترشح للرئاسة في 2024

اربد: ورشة حول الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض في الأردن

السبت، 07-08-2021 07:55 م

حقيقة غياب إليسا عن متابعيها - صورة

5439611_1599421444


الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها ستغيب لفترة عن مواقع التواصل الإجتماعي، وعبّرت من خلال منشور لها عبر صفحتها الخاصّة، أنها مستاءة من بعض المتابعين الذين نعتتهم بالـ"هبل"، وكتبت: "صباح الخير أحبائي، رح غيب شوي عنكن و برجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابي من القرف و الهبل اللي موجود على تويتر بس رح إشتقلكن كلكن كثير أكيد".

اضافة اعلان


وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع المنشور طالبين منها ألّا تغيب عنهم لفترة طويلة ومؤكدين أنهم سيشتاقون إليها.


وكانت قد أعربت إليسا في وقت سابق عن رغبتها بالتعاون مع الملحن المصري عزيز الشافعي في حسابها الخاص، فقد نشر متابع بحسابه الخاص تصريحاً لـ عزيز قال فيه: "إنشالله في تعاون مع إليسا قريباً"، فعلّق الشافعي على منشور المتابع قائلاً: "يارب إن شاء الله يحصل، دي حاجه تسعدني جدا جدا جدا".


وتدخلت إليسا بتعليق، كتبت فيه: "وأنا يسعدني أوي أوي".

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بدون-عنوان-1-325

انفجار مرفأ بيروت ضمن مسلسل نادين نسيب نجيم الجديد

610e78e842360472bb124347

ما هو اللغز وراء تسمية الفنان الراحل سمير غانم لزوجته دلال بـ'عزاء عبد العزيز'؟

3402301-677583586

الموت يفجع الفنان جاستين تيمبرلايك

wael-concert-12

وائل كفوري يُشعل مواقع التواصل بحفل في جدة

2012811_1623144226

هذا موعد دفن دلال عبد العزيز

عبددد

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

أخبار متعلقة
عبددد

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

2_16

خبر وفاة حياة الفهد يتصدر مواقع التواصل .. وصورة تكشف الحقيقة!

5439611_1599421444

إليسا تحتفل بعام على صاحبة رأي - صورة

Is This the First Picture of Marwan Khoury's Fiancée_

أشهر عزاب الوسط الفني يعلق على حقيقة زواجه

نانسي

نانسي عجرم تشكر السعوديين على حفاوة استقبالهم