حقيقة غياب إليسا عن متابعيها - صورة

الوكيل الإخباري - أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها ستغيب لفترة عن مواقع التواصل الإجتماعي، وعبّرت من خلال منشور لها عبر صفحتها الخاصّة، أنها مستاءة من بعض المتابعين الذين نعتتهم بالـ"هبل"، وكتبت: "صباح الخير أحبائي، رح غيب شوي عنكن و برجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابي من القرف و الهبل اللي موجود على تويتر بس رح إشتقلكن كلكن كثير أكيد".

اضافة اعلان



وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع المنشور طالبين منها ألّا تغيب عنهم لفترة طويلة ومؤكدين أنهم سيشتاقون إليها.



وكانت قد أعربت إليسا في وقت سابق عن رغبتها بالتعاون مع الملحن المصري عزيز الشافعي في حسابها الخاص، فقد نشر متابع بحسابه الخاص تصريحاً لـ عزيز قال فيه: "إنشالله في تعاون مع إليسا قريباً"، فعلّق الشافعي على منشور المتابع قائلاً: "يارب إن شاء الله يحصل، دي حاجه تسعدني جدا جدا جدا".



وتدخلت إليسا بتعليق، كتبت فيه: "وأنا يسعدني أوي أوي".





المصدر - الفن