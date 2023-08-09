حقيقة وفاة الفنان المصري الشهير محمد رياض

الوكيل الاخباري- انتشر خلال الساعات الأخيرة خبر وفاة الفنان المصري الشهير محمد رياض والذي يبلغ من العمر 53 عامًا، فهو من مواليد الخامس والعشرين من شهر أبريل عام 1970



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ولم تؤكد المصادر الرسمية والإعلامية خبر وفاة الفنان عبر وسائل الإعلام المختلفة ويذكر أن نشر خبر الوفاة لا تعتبر المرة الأولى فيما يخص الفنان محمد رياض حيث تم نشر مثل هذه الأخبار خلال الأعوام السابقة وكان الفنان يخرج في كل مرة ينفي بطريقة غير مباشرة هذه الأخبار من خلال ظهوره إعلاميًا في أكثر من لقاء تلفزيوني.

ويذكر أن محمد رياض يعتبر من الممثلين القدماء البارزين في الوطن العربي وكانت شهرته الحقيقية قد توسعت بعد مشاركته في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.



