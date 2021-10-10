الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

ليبيا تعلن السيطرة على تسرب نفطي في موقع بحري

حكومة الخصاونة بعد عام

اصابتان بحادث سير في السلط

مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

افتتاح السوق الريفي الثاني في مأدبا

اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا

لحظة وصول جلالة الملك الى منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين - فيديو

عاجل

وفاة الاعلامي الاردني الشهير عصام العمري

الأحد، 10-10-2021 02:45 م

حلا الترك تستعد لطرح مجنونة - صورة

1048458596_0_46_1001_587_1000x541_80_0_0_fe5defdc907177409e95766e0dca88fc


الوكيل الإخباري - كشف الملحن والموزع العراقي طيف عادل عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة بعنوان «مجنونة»، من المقرر طرحها عبر موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

اضافة اعلان

وقال طيف عادل ـ بحسب بيان رسمي ـ  إن الأغنية من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة «بلاتينيوم ريكوردز»، وتحمل الطابع الغربي السريع، وستكون مفاجأة للجمهور، بحسب قوله، مضيفاً أنه يجهز أيضاً لأغنية مع المطربة العراقية أصيل هميم تحت عنوان «محتاجك»، من كلمات قصي عيسي، وألحان مصطفى الربيعي، وهي من نوعية الأغاني الرومانسية، وفقاً لكلامه.

 

وتابع: أضع اللمسات الأخيرة مع المطرب العراقي تيسير السفير علي أغنية جديدة بعنوان «تريد أموت»، من كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين، إذ أنها تحمل طابع الإيقاع العراقي، وسوف نطرحها خلال الأيام المقبلة.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ahlam

بعد دخول لبنان في العتمة الشاملة تغريدة لـ أحلام تثير تفاعلًا - صورة

339

شاهد كيف احتفلت شيماء سليمان بوصولها للمليون متابع

39929-اديل1

تسريب مقطع من أغنية آديل الجديدة - فيديو

6025021-140977776

شاهد ...مي سليم وابنتها بأحدث ظهور لهما

7887-4

روان بن حسين تثير ضجة في حفل لسعد لمجردفي دبي - فيديو

88b346ed-2e00-4366-918c-fd376bfd8310_16x9_1200x676

زينة في أحدث ظهور لها بعد أزمتها مع أحمد عز - صورة

أخبار متعلقة
NNNN

آخر مستجدات قضية حلا الترك

2021-07-25_16-14-56_467821-730x438

مروان خوري يفاجئ المتابعين

5f383374421aa929021b8497

تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

أدهم-نابلسي-أمي

أدهم نابلسي في ورطة كبيرة لهذا السبب