حلا الترك تستعد لطرح مجنونة - صورة

الوكيل الإخباري - كشف الملحن والموزع العراقي طيف عادل عن تعاونه مع المطربة البحرينية حلا الترك في أغنية جديدة بعنوان «مجنونة»، من المقرر طرحها عبر موقع «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة.





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وقال طيف عادل ـ بحسب بيان رسمي ـ إن الأغنية من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة «بلاتينيوم ريكوردز»، وتحمل الطابع الغربي السريع، وستكون مفاجأة للجمهور، بحسب قوله، مضيفاً أنه يجهز أيضاً لأغنية مع المطربة العراقية أصيل هميم تحت عنوان «محتاجك»، من كلمات قصي عيسي، وألحان مصطفى الربيعي، وهي من نوعية الأغاني الرومانسية، وفقاً لكلامه.

وتابع: أضع اللمسات الأخيرة مع المطرب العراقي تيسير السفير علي أغنية جديدة بعنوان «تريد أموت»، من كلمات رامي العبودي، وألحان ميثم علاء الدين، إذ أنها تحمل طابع الإيقاع العراقي، وسوف نطرحها خلال الأيام المقبلة.





المصدر - هي