حورية فرغلي توجه رسالة لجمهورها..وتكشف عن توقف قلبها لدقائق

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي من خلال تصريح لها انها ستخضع لعملية جراحية بالأنف في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية.





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حيث انها قالت : “أنا بين إيدين ربنا، خصوصاً أنني أجريت إحدى العمليات الجراحية في لندن منذ عامين وقلبي توقف لمدة ٨ دقائق لكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً.



وتتواجد حالياً الفنانة حورية فرغلي في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية،لإجراء عملية جراحية في أنفها.





وقد كشف الطبيب العالمي بأنه سيجري 3 عمليات جراحية مباشرة، أولها عبارة عن بناء الجسد العظمى ، وبعد 20 يوماً ستوضع العظام في مكانها، والثالثة عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة .

ووضع الطبيب حورية على أجهزة الأكسجين لمدة 48 ساعة، وذلك لأجل أن يمتلئ الدم في الجسم بالأكسجين. ليتمكن من إجراء العملية الأولى بتواجد كمية كبيرة من الأكسجين في الدم.



يذكر أنه كان من المقرر أن يستقطع الطبيب العالمي ، قطعة من قفص حورية الصدري ويقوم بزعها في الأنف حتى تعود أنفها للشكل الطبيعي.



المصدر : الإمارات نيوز



