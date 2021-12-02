الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 12:57 م

داليدا خليل تطرح اغنية مودي عالي - فيديو

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الوكيل الإخباري - طرحت الفنانة اللبنانية داليدا خليل أغنيتها الجديدة "مودي عالي"، حيث بدأت الإذاعات اللبنانية والعربية ببثها.

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الأغنية باللهجة المصرية، وقد حملت توقيع الشاعر كمال جلال خير بك، وألحان كلٍ من يوسف عراجي، كريم طاهر وبدر الدين بو مشوي. وقد رافق الأغنية إعلان ترويجي للفيديو كليب الخاص بها، والذي تم تصويره تحت إدارة المخرج بيار خضرا وإنتاج Gooo Bet و G Music وستهتم شركة "وتري" للتوزيع الرقمي بتحميله قريباً عبر قناة داليدا على "يوتيوب".

 

 

 

المصدر - لها 

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