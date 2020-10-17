دريد لحام يعتذر عن الكندوش

الوكيل الإخباري _ اعتذر الفنان دريد لحام عن مسلسل "الكندوش" ، والذي من المقرر انطلاق تصويره في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
يشار الى ان الكندوش واجه اعتذارات عديدة من الفنانيين مثل الفنانة أمل عرفة وعبد المنعم عمايري، بالاضافة الى محمد حداقي وأحمد الأحمد ، ويعود ذلك لأسباب متعددة.
المصدر : الفن
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