ديميت أوزدمير تعلن موعد زفافها

الوكيل الإخباري - بعد أن تجنبا إعطاء تاريخٍ محدد لزواجهما، وتأكيدهما في أغلب المناسبات أنه سيكون في نهاية شهر أغسطس القادم دون إعطاء تفاصيل أخرى، يبدو أن الممثلة التركية ديميت أوزدمير، وخطيبها المغني التركي أوزهان كوتش، تمكنا أخيراً من تحديد موعد الزفاف.

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وفي إجابة للثنائي الشهير حالياً، اللذين يعيشان علاقة سعيدة، على سؤال أحد الصحافيين أثناء خروجهما من أحد الأماكن، حول موعد زفافها، أكدت أوزدمير أنه سيكون في الـ26 من شهر أغسطس.

وحول إذا ما كان هذا التاريخ يحمل ذكرى خاصة، أوضح أوزهان أنه مجرد يومٍ عادي جرى اختياره لأنه يناسبهما من حيث التفرغ، إذ سيكونان قد انتهيا من أعمالهما، وقادرين على إقامة الزفاف.





زهرة الخليج