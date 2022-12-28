ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي

الوكيل الإخباري-تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان عبد المنعم مدبولي، الذي رحل عن عالمنا إثر نوبة قلبية مفاجئة، حيث يعد من أبرز صناع الكوميديا في مصر، وترك خلفه أرثًا فنيًا ما زال في أذهان محبيه حتى وقتنًا هذا.



وولد عبد المنعم مدبولي في حي باب الشعرية بالقاهرة يوم 28 ديسمبر 1921، وكان أول دور مسرحي يشارك به هو دور أعرابي، مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات.



وأسس عبد المنعم مدبولي بعدها فرقة المسرح الحر، عام 1952 ثم انضم لفرقة التليفزيون المسرحية، ثم تولى فرقة المسرح الكوميدي وأخرج أنا وهو وهي ومطرب العواصف وأصل وصورة وحلمك يا شيخ علام والمفتش العام، والسكرتير الفني كما أخرج لفرقة إسماعيل يس، عملين، هما 3 فرخات وديك، وأنا وأخويا.



وكان لـ عبد المنعم مدبولي، ملفات غامضة وأسرار في حياته، لعل أبرزها خلافه مع الفنان هاني رمزي، حيث بدأ الأمر عندما انزعج مدبولي من هاني رمزي عندما دعاه الأخير للمشاركة في أحد أفلامه كضيف شرف في مشهد واحد فقط، ولم تكن هناك مساحة بالدور كبيرة تليق به، واعتبرها إهانة لتاريخه.



وبالرغم من هذه الخلافات إلا أن مدبولي كانت له علاقة بعائلته، وكانت العلاقة الأكبر بوالده، حيث تجمعهم صداقة كبيرة.



القاهرة 24

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