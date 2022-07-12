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الثلاثاء، 12-07-2022 10:50 ص

رامي صبري يستذكر شقيقه في ذكرى رحيله

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الوكيل الإخباري-استذكر الفنان المصري رامي صبري شقيقه الراحل، في الذكرى السنوية الأولى على وفاته، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رامي صبري صورة الضريح، وكتب هذه الكلمات المؤثرة في حب أخاه الراحل، والشوق البالغ اليه، وقال: "زي انهارده تلقيت الخبر الصادم وهو خبر وفاتك. يوم من اسوء ايام حياتي بجد وحشتنا يا كريم يا طيب. اه بغني وبشتغل لكن مش مبسوط في حاجه مهمه دايما ناقصه . دايما ببص ورايا علشان اشوفك مش بلاقيك زي ماكنت دايما معانا. فاكرك وكل يوم بدعيلك كل ما بفتكرك يا طيب. انا مقصرتش معاك والله. بس هو ربنا عايز كده. واقصى ما يمكن ان يفعله انسان هو تنفيذ ارادة الله. ربنا يرحمه يا غالي ويصبرنا ويصبر امي".

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وقد تفاعل المتابعون مع منشور رامي، ودعوا لأخيه بالرحمة والمغفرة، ولأمه بالصبر والصحة.

 

الفن

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