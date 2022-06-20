رامي عياش وزوجته داليدا يحتفلان بعيد ميلاد إبنتهما أيانا

الوكيل الإخباري-شاركت مصممة الأزياء اللبنانية وزوجة الفنان اللبناني رامي عياش، داليدا الجمهور مجموعة صور عائلية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها الإحتفال بعيد ميلاد إبنتها أيانا.





وظهر رامي عياش في الصورة مع داليدا وإبنهما آرام وإبنتهما أيانا، وهم يقفون أمام قالب حلوى ملون ويرتدون ملابس باللون الأسود، ما عدا أيانا التي ارتدت فستاناً باللون الزهري.

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وبدت علامات الفرح والسعادة واضحة على العائلة، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع المنشور، متمنين للفتاة أعواماً مليئة بالفرح والنجاح، ودوام السعادة للعائلة.





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